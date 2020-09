ASSE – Mercato : Quel départ va laisser le plus de regrets chez les Verts ?

William SALIBA

« Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais comme la pilule n'est pas près de passer, je vais me répéter : je considère que l'ASSE a commis une énorme erreur en transférant William Saliba dès ses 18 ans, à Arsenal, même s'il s'agit de son transfert record (29 M€). Un joueur comme lui, un défenseur aussi fort, je n'en ai jamais vu à Sainté. Ni Zouma ni Perrin ni même Sagnol ne m'avaient fait cette impression. A part marquer des buts, je ne vois pas ce qui manque à Saliba alors qu'il n'a pas encore 20 ans. Et certainement pas la classe.

En plus, c'est un leader, le genre de joueur sur qui on peut s'appuyer, un compétiteur. Je rêvais que l'ASSE construise un minimum autour de lui, avec Wesley Fofana. Après la Coupe Gambardella, les Verts auraient pu gagner la Coupe de France avec ces deux là, en juillet. Je pense en tout cas qu'ils auraient eu encore plus de chances de battre le PSG si Saliba avait été sur le terrain au Stade de France. Et je suis convaincu qu'il éclaboussera vite la Premier League de son talent avec Arsenal avant d'intégrer l'équipe de France. On se dira alors qu'on avait une pépite incroyable dans nos rangs mais qu'on la laissée filer sans qu'elle n'ait eu le temps de disputer ne serait-ce qu'une saison entière en équipe première. Sacrifié sur l'autel du foot business, Saliba, pour éponger nos dettes, à force d'avoir acheté des chèvres et donner des contrats dorés à des anciens internationaux pré-retraités... »

Laurent HESS

Vagner DIAS

« J'aurais bien évidemment été d'accord avec Laurent sur le cas de William Saliba mais son départ étant acté dès 2019. Il n'y avait aucune chance pour Claude Puel de le retenir une saison supplémentaire. Après avoir longuement hésité avec Loïc Perrin (que j'aurais souhaité voir rempiler si son état le permettait), j'ai quand même eu envie de mettre en avant Vagner Dias Gonçalves par rapport à un potentiel qui ne sera jamais exploité par l'ASSE et qui, comme Habib Maïga, pourrait exploser du côté de Metz.

Je ne pense pas que le jeune Cap-verdien (24 ans) était moins fort qu'un Arnaud Nordin. On parle d'un joueur de percussion et qui a montré de très belles choses avec Nancy en une année civile (37 matches TTC, 14 buts, 5 passes décisives) avant sa grave blessure. Certes, l'AS Saint-Etienne avait besoin d'argent et la logique voulait qu'en cas de belle offre il plie bagage mais cela restera pour moi un regret de ne pas l'avoir plus vu en Ligue 1 avec le maillot vert.

Vagner Dias était très au dessus de la Ligue 2 et si l'histoire montre régulièrement qu'être un cador de l'antichambre ne suffit pas pour briller au palier suivant, je restais persuadé que, de par sa technique, le natif de Mindelo aurait su se faire une place. Mais il fallait du temps pour qu'il revienne de blessure. Dans ses besoins de ventes, l'ASSE n'en avait pas, préférant récupérer aux alentours de 3 M€ directement. »

Alexandre CORBOZ