ASSE – Mercato : quelle fin de Mercato pour les derniers bannis de Puel ?

Stéphane RUFFIER

Le Basque est persona non gratta depuis que son agent a critiqué Puel. Il sait qu'il ne rejouera pas. Mais il n'envisage pas un départ pour autant. Retrouver Gasset, Printant et Grange à Bordeaux paraissant impossible, avec la présence de Costil qui ne veut pas bouger, il devrait « honorer » sa dernière année de contrat.

Wahbi KHAZRI

Le Tunisien a encore deux ans de contrat à l'ASSE. Il est le plus gros salaire du club. Même si Puel l'a écarté depuis le début de la saison, le n°10 a repoussé une proposition de Trabzonspor, peu attiré par la Turquie. Il étudiera les possibilités lors des derniers jours du marché, mais Puel le réintègre pour le déplacement à Lens. Il semble donc bien parti pour rester.

Ryad BOUBEBOUZ

L'Algérien a effectué une bonne préparation. Insuffisant pour que Puel l'intègre à son groupe lors des premières journées de championnat. A deux ans du terme de son contrat, l'ancien sochalien ne compte néanmoins pas bouger. Son entourage est très clair : il veut s'imposer chez les Verts.

Miguel TRAUCO

Le Péruvien a soufflé le chaud et le froid la saison passée. Puel n'en veut plus, il a installé le jeune Maçon à gauche. En contact avec Olympiakos, l'ancien joueur de Flamengo n'a pas pu se mettre d'accord avec le club du Pirée. Son agent, qui a démenti une offre venue de Turquie, s'active plus que jamais pour lui trouver une porte de sortie.

Bilal BENKHEDIM

Même si Puel l'a appelé sur le banc lors de la 1ere journée de L1 face à Lorient (2-0), l'ancien vainqueur de la Gambardella ronge son frein. Il n'a plus joué en équipe première depuis décembre dernier. Un prêt en L2 est évoqué.