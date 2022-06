ASSE - Mercato : quel Mercato pour la Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Avec 21 joueurs sous contrat professionnel en fin de contrat, un grand remue ménage se prépare cette intersaison à l'ASSE. C'est Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts, qui est à la manœuvre avec Jean-François Soucasse, en attendant l'éventuel rachat du club. Parmi les éléments en fin de contrat figurent 13 joueurs du groupe pro : Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin, ainsi que Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit. Parmi ces joueurs, l'ASSE réfléchirait à conserver Falaye Sacko, prêté par Guimaraes, ainsi qu'enzo Crivelli, prêté par Istanbul Basaksehir, mais les opérations s'annoncent compliquées avec la descente en L2.

Et les mouvements ne se feront qu'avec la validation du nouveau coach. Comme prévu, Pascal Dupraz, qui n'était venu que pour une mission de six mois, ne sera pas conservé. Le club lui a signifié qu'il souhaitait en rester là dans la foulée de la relégation en L2. Et pour lui succéder, Perrin a choisi Laurent Batlles. Les contacts se sont intensifiés dès le début de la semaine dernière pour aboutir un accord vendredi soir, sur la base d'un contrat de deux ans jusqu'en juin 2024.

Priorité aux joueurs en fin de contrat

Le nouveau coach nommé, les premières recrues ne devraient pas tarder. L'ASSE est notamment intéressée par plusieurs joueurs en fin de contrat : Ibrahim Sissoko (26 ans), l'attaquant de Niort, auteur de 10 buts cette saison avec les Chamois mais qui est aussi sur les tablettes de Montpellier, Angers et Strasbourg, en fait partie. Tout comme les Nîmois Anthony Briançon (27 ans) et Zinédine Ferhat (29 ans), les Angevins Ismaël Traoré (35 ans), Romain Thomas (33 ans) et Thomas Mangani (35 ans), mais aussi le Troyen Dylan Chambost (24 ans), que Batlles connait bien. L'idée de faire revenir un autre ancien de L'Etrat, Léo Pétrot (25 ans), aujourd'hui à Lorient, serait aussi dans les tuyaux. Batlles apprécie la polyvalence du défenseur, dont il avait fait son capitaine quand il coachait la réserve stéphanoise. Du côté de Troyes, l'arrivée de Batlles s'est accompagnée de rumeurs autour d'un retour de Jessy Moulin (36 ans), très proche du nouveau coach, et de la possible arrivée de Yoann Salmier (29 ans).

Outre les 21 joueurs en fin de contrat au 30 juin, d'autres départs sont à prévoir. Ils concernent notamment les joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat. C'est le cas de Denis Bouanga, sur les tablettes de plusieurs clubs français et étrangers (Nice, Lille, Rennes, Celta Vigo notamment), de Jean-Philippe Krasso, qu'Ajaccio aimerait garder, de Zaydou Youssouf, Harold Moukoudi, Sergi Palencia, Gabriel Silva et Adil Aouchiche, pour qui les dirigeants espèrent trouver une solution. Parmi les joueurs les plus bankables, un transfert de Lucas Gourna-Douath est à envisager. Mais l'ASSE aimerait retenir des éléments comme Mahdi Camara, Etienne Green, Mickaël Nadé ou Saidou Sow. La porte semble davantage ouverte pour Yvann Maçon et Yvan Neyou, très décevants cette saison.

Alexandre Corboz

Rédacteur