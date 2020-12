ASSE - Mercato : Quelle priorité pour les Verts cet hiver ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Un buteur, clairement

« Pour moi, il n'y a pas photo. Des errements défensifs peuvent toujours se corriger. Avec l'expérience et davantage de temps l'un à côté de l'autre encadrés par Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak gagneront en sérénité. J'ose également espérer que Panagiotis Retsos, arrivé dans les dernières heures du Mercato pour pallier le départ de Wesley Fofana, reviendra à la compétition à un moment donné.

Si serrer la vis défensivement est un chantier jouable en l'état, marquer des buts ne s'improvise pas sans un véritable « N°9 ». Depuis le départ de Robert Beric, sur lequel Claude Puel ne comptait pas, l'ASSE n'a plus de véritable chasseur de but. Charles Abi tarde à devenir l'attaquant prolifique qu'il était dans les catégories de jeunes. Romain Hamouma, Denis Bouanga et Wahbi Khazri peuvent dépanner mais ils n'ont pas les caractéristiques pour chasser les dix ou quinze buts par saison.

Bien sûr, j'ai conscience que ce poste de recrutement est le plus prisé du monde du foot, qu'un avant-centre est souvent rare et cher, qu'il faut débourser de gros salaires (même pour des prêts) et que l'ASSE n'a pas forcément les moyens. Mais des clubs plus modestes parviennent à trouver des perles rares alors pourquoi pas les Verts ? Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Mbaye Niang sur le marché en janvier. Ce dont je suis persuadé, c'est que l'ASSE a besoin de ça pour aller chercher un maintien serein...

Alexandre CORBOZ

William Saliba

« Je suis d'accord avec Alexandre : un buteur fait cruellement défaut à l'ASSE. C'est une évidence. C'est le cas selon moi depuis le départ de Robert Beric, une grosse erreur à mon sens. Dans l'effectif actuel, il n'y a pas de vrai n°9. Abi est un ailier de formation, Khazri un milieu, Hamouma est un joueur de couloir lui aussi, idem pour Bouanga. Le seul « vrai » 9 à l'ASSE, c'est Krasso, mais en venant de National 2, l'ancien spinalien est un joueur de complément, pas plus. Un Slimani ferait un bien fou à l'équipe, c'est clair. Mais je ne pense pas que les finances puissent permettre l'arrivée d'un renfort de ce calibre. Et « recruter pour recruter », non merci. Je préfèrerais donc voir Puel relancer Abi, insister avec lui. C'est un jeune joueur en qui je crois encore, malgré ses stats effroyables.

Dans ce contexte, je me contenterais volontiers de l'arrivée d'un renfort défensif, surtout s'il se nomme William Saliba. Je considère qu'il y a aussi un vrai besoin derrière. L'ASSE n'a pas de leader défensif et la charnière Moukoudi-Kolo ne m'a toujours pas convaincu. Elle manque de vitesse, de relance, de sérénité, d'intelligence. Il y a Retsos, mais si le Grec, avec ses adducteurs qui sifflent, doit encore passer le plus clair de son temps à l'infirmerie, il conviendrait déjà d'assurer ses arrières. Saliba le permettrait. A lui seul, il résoudrait des problèmes et pourrait stabiliser la défense. Alors qu'un 9, le temps qu'il s'adapte, à moins d'un cador... »

Laurent HESS