ASSE - Mercato : quelles vont être les principales victimes du Mercato des Verts ?

Déjà en réserve, ils ne sont pas prêts de « monter » en équipe première

De nombreux jeunes sous contrat professionnel évoluent en réserve depuis le début de la saison. Ignorés par Claude Puel, pour certains, ou vite redescendus après de brèves apparitions, ils voient s'éloigner encore un peu plus l'équipe première. Dans cette catégorie de joueurs, on peut citer le gardien Boubacar Fall, les défenseurs Marvin Tshibuabua, Bryan Nokoue, Victor Petit, Lucas Calodat et Lucas Llort, les milieux Baptiste Gabard, Ahmed Sidibé, Louis Mouton, Bilal Benkhedim et Louka Aymar, et les attaquants Lamine Ghezali, Mathys Saban, Maxence Rivera, Edmilson Correia et Abdoulaye Sidibé.

Déjà remplaçants, ils vont se retrouver au bout du banc ou en réserve

L'effectif s'est étoffé et pour certains jeunes qui avaient déjà du mal à se faire une place dans le groupe, lers affaires ne vont sans doute pas s'arranger. On pense à Yanis Lhéry et à El Hadji Dieye, qui ont de grandes chances de redescendre en réserve puisque les places sont maintenant encore plus chères, y compris sur le banc. Cela a été le cas ces deux derniers week-ends.

Il n'est plus que doublure

Principale victime de l'arrivée de Paul Bernardoni, Etienne Green a perdu sa place de titulaire au profit de l'ancien nîmois. Et Pascal Dupraz a montré que les rôles étaient clairement définis en ne faisant pas tourner en Coupe de France, à Bergerac (0-1). Le banc attend donc l'international Espoirs anglais, un an après s'être révélé et avoir été l'un des principaux artisans du maintien des Verts, la saison dernière.

Leur temps de jeu risque de chuter

Chez les défenseurs, avec l'arrivée d'Eliaquim Mangala et la présence de Timothée Kolodziejczak, capitaine en janvier en l'absence de Wahbi Khazri, le temps de jeu d'Harold Moukoudi et Saidou Sow risque de chuter, sans oublier le jeune Abdoulaye Bakayoko, auteur de débuts prometteurs le mois dernier. L'arrivée de Falaye Sacko menace directement Yvann Maçon, même si le Malien, comme le Guadeloupéen, peut jouer dans les deux couloirs voire en défense centrale comme face à Montpellier (3-1). Au milieu, l'ASSE n'a recruté personne, mais Madhi Camara devrait à présent arrêter de jouer les couteaux suisses.

A ses côtés, il y a donc fort à parier qu'Yvann Neyou, Zaydou Youssouf, Aimen Moueffek et Lucas Gourna-Douath soient davantage en situation de concurrence. Et en attaque, avec les arrivées de Sada Thioub, Bakary Sako et Enzo Crivelli, la présence de Wahbi Khazri, de Denis Bouanga, le retour de blessure de Romain Hamouma et les bonnes dispositions de Ryad Boudebouz, Adil Aouchiche risque fort de passer moins de temps sur le terrain même s'il a réussi une bonne entrée en jeu contre Montpellier. Arnaud Nordin, lui, a davantage les faveurs de Dupraz et de son staff.

