ASSE - Mercato : qui es-tu, Victor Lobry ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Son profil

Victor Lobry s'apprête à débarquer dans le Forez. À 27 ans, le natif de Soissons pourrait découvrir un grand club, et Sainté pourrait s'accorder les services d'un joueur qui a connu, et conquis la Ligue 2. Libre de tout contrat, le meneur de jeu pourrait trouver sa place dans le système de Laurent Batlles en soutien de l'attaquant, ou plus bas, lui qui a été formé comme milieu relayeur.

Ses caractéristiques

Ce gaucher de 1m81 aime se trouver dans le coeur du jeu. La saison dernière à Pau, le numéro 10 a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives, mais surtout, il a bouclé la saison avec une moyenne de 12 kilomètres parcourus par match. Le joueur n'est pas avare d'efforts et s'est mis les supporters Palois dans la poche en décrochant le titre de MVP de la saison.

Son parcours

Formé au Stade de Reims, Lobry a mis du temps avant de se faire une place dans le monde professionnel. Il a évolué avec la réserve du SDR pendant plusieurs saisons avant de signer libre à Limoges pour un an, puis signer libre à Tours pour un an, puis signer libre à Avranches pour un an, puis signer à Pau pour deux ans avant de se retrouver de nouveau libre aujourd'hui. Son ancien entraîneur à Avranches Fred Reculeau, s'est d'ailleurs étonné dans un entretien avec Foot Normand, que son ancien meneur de jeu n'ait pas signé dans un club plus huppé.

Points forts et points faibles

Les Verts jettent leur dévolu sur un meneur gaucher polyvalent, endurant, avec une belle vision de jeu et une mentalité saluée par ceux qui l'ont côtoyé. Sa technique et sa vision de jeu ne sont pas non plus passées inaperçues lors de sa belle saison à Pau l'an dernier. L'ASSE tente aussi un pari sur un joueur de 27 ans qui n'a jamais connu le plus haut niveau en France et qui n'a jamais été acheté par un autre club. Si le dossier se conclut rapidement les supporters des Verts pourront rapidement juger par eux-mêmes de la légitimité de Victor Lobry en Ligue 2.