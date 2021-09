ASSE : Ramirez a reçu un cadeau empoisonné dès son arrivée

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme prévu, Juan Ignacio Ramirez est arrivé ce lundi à L'Etrat. Hier soir, le site de l’ASSE a publié quelques clichés de lui, lors de sa première séance d'entraînement, en attendant peut-être les premiers mots du joueur prêté par le Liverpool FC Montevideo.

Sur ces clichés, on a confirmation que la seule recrue estivale de l'ASSE portera le numéro 9, en remplacement de Charles Abi et Loïs Diony. Ce dossard ressemble à un cadeau empoisonné. « On souhaite à l'avant-centre uruguayen d'être bien plus efficace que ses prédécesseurs », a déjà ironisé le site Poteaux Carrés.

Cette petite pique n’est pas totalement ironique tant le numéro 9 porte la poisse à ses propriétaires dans le Forez. Ainsi, Diony n’a scoré que sept fois en Ligue 1 en 59 matches et trois saisons passées à l’ASSE. De son côté, le jeune Abi n’a marqué que 3 buts en 24 rencontre de L1 la saison dernière. Ramirez (24 ans) connaît donc le défi de taille qui l’attend à l’ASSE.