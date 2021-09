ASSE – Mercato : Ramirez fait déjà débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

J'en doute

« Il serait excessif de condamner un joueur au seul titre de sa nationalité. Et d'exprimer de sérieux doutes sur Ignacio Ramirez avant même ses débuts en Ligue 1, que ce soit contre Montpellier dimanche ou face à Bordeaux ultérieurement. Le véritable attaquant des Verts était trop attendu, sans doute, pour ne pas croire aux lendemains qui chantent et aux promesses de mercato. Seulement voilà, les Sud-Américains à Sainté, on connaît. Et le souvenir n'est en rien délicieux puisqu'il ne rappelle que des échecs. Sur les 20 dernières années, personne, et surtout pas les habitués du chaudron, n'a oublié les Bilos, Guarin, Bergessio, Piatti ou encore Augusto Fernandez. Et pour les plus anciens, que dire de Carlos Diarte, dans les années 80, qui aura marqué les esprits avec un petit but, notamment, lors d'un derby à Lyon. Le constat est froid, mais implacable : les Latinos se plantent tous dans le Forez. Pour X raisons, sans doute, qui se résument toutes à un seul souci : l'adaptation. Rien ne laisse donc augurer de bonnes choses dans les semaines à venir au sujet de Ramirez. Mais on va tout d'abord y croire et pour une raison simple : nous n'avons pas vraiment le choix... »

Benjamin DANET





Je veux bien le croire

« A l'image de MC Pampille, je sens plutôt bien l'ami Ignacio. J'ai un bon feeling. Je trouve qu'il a une bonne tête de buteur, les commentaires venus d'Uruguay sont élogieux et les stats parlent pour lui puisqu'il a été vraiment prolifique. J'entends que le championnat uruguayen n'est pas du niveau de la L1, évidemment, mais les défenseurs de ce pays ne sont jamais passés pour des poêtes. Et marquer des buts n'est jamais évident, quel que soit le niveau, le championnat.

Si j'ai envie d'y croire, c'est parce que le profil correspond à ce qui manquait cruellement à l'ASSE. C'est parce que Ramirez ne doit pas être une truffe pour avoir déjà été appelé avec la Celeste et pour avoir été l'idole de son club, le Liverpool FC Montevideo. Après, j'espère qu'il sera mieux utilisé que les Bergessio, Piatti, Guarin, mais aussi plus récemment que Maupay, Beric et même Diony. Que Puel le mettra dans les meilleurs dispositions pour qu'il exprime ses qualités et nous claque quelques buts. On en aura besoin pour faire une bonne saison. »

Laurent HESS

