ASSE - Mercato : rebondissement dans le dossier Mohamed, les Verts dans l'attente

Ce pourrait être un gag. Tant le feuilleton Mostafa Mohamed vire au tragi-comique depuis quelques heures. L'attaquant du Zamalek, comme vous le savez, est la priorité de l'ASSE, et de son entraîneur Claude Puel. Comme vous le savez, également, et alors que les négociations prenaient du retard avec le Zamalek, le président stéphanois, Roland Romeyer, avait eu la judicieuse idée d'accorder un entretien à une télévision égyptienne. Entretien qui a eu pour (seul) résultat immédiat de fâcher les dirigeants égyptiens et de pousser ces derniers à refermer le dossier.

Dans ces conditions, il était acquis que Mostafa Mohamed allait rejoindre l'autre club pressé de le recruter : Galatasaray, en Turquie. Depuis hier, et on vous fait suivre le dossier au jour le jour sur notre site..., l'affaire était même entendue. Le Zamalek ne voulait pas vendre à l'ASSE et ouvrait grande la porte au club turc.

Problème, et non des moindres, Mostafa Mohamed ne souhaite pas vraiment signer en Turquie. Il vient donc de sortir de sa réserve et a publié un message on ne peut plus clair sur son compte twitter en expliquant qu'on ne le laissait pas "vivre son rêve. Certaines personnes se mettent en travers de mon chemin, alors que j’ai répondu à toutes les demandes du club Zamalek."

Proche du club de Zamalek, un journaliste égyptien vient à l'instant de nous confirmer que le joueur n'entendait pas laisser les choses se dérouler ainsi, sans que l'on tienne compte de son opinion. Il attend que Zamalek accepte la proposition stéphanoise. L'affaire n'est donc pas terminée. Et ce n'est pas un gag...