ASSE - Mercato : rebondissement et tournant décisif dans le dossier Mohamed ?

Ce n'est plus un simple dossier, mais un feuilleton à rallonges. Qui tarde à se décanter et qui montre à quel point les dirigeants stéphanois éprouvent des difficultés à convaincre leurs homologues du Zamalek. On le sait, l'ASSE tente, depuis des semaines, de signer Mostafa Mohamed, attaquant de pointe érigé en priorité de Claude Puel. Mais entre les soucis d'échelonnement du paiement, les primes et, surtout, le récent entretien du président Roland Romeyer à une télévision égyptienne, l'attaquant n'a jamais semblé aussi loin du Forez.

Autre indice qui ne conduit pas à l'optimisme dans le dossier, le retour sur les terrains du joueur du Zamalek. L'entraîneur, Jaime Pacheco, qui avait jusque-là bien compris à quel point son attaquant était perturbé par ses envies d'ailleurs, a cette fois ordonné à Mostafa Mohamed de rentrer en cours de jeu.

C'était il y a quelques minutes, seulement, lors de la victoire du Zamalek sur El Gouna, 1-0. Mostafa Mohamed n'a certes pas marqué et n'a joué que 30 petites minutes tout au plus. Le début d'une réintégration ? Seul l'avenir, à très court terme, le dira.