ASSE - Mercato : rebondissement pour le futur d’Adil Rami !

La rumeur Adil Rami à l'ASSE ressemble de plus en plus à du vent. Arrivé en août dernier à Troyes, où il s'était engagé pour un an, le défenseur central devrait prolonger l'aventure avec l’ESTAC cette saison.

Selon L’Équipe, un accord est proche entre le club et le stoppeur de 36 ans, dont le contrat arrive à terme ce 30 juin. S'il a été victime de quelques pépins physiques, Rami a malgré tout pu disputer 18 matches la saison dernière, dont 17 en championnat, et inscrire trois buts.

Dans l'Aube, l’ancien défenseur de l’OM a aussi fait parler son charisme, puisqu'il est devenu capitaine de l'équipe depuis l'arrivée de Bruno Irles sur le banc en janvier, preuve de son importance dans le groupe.

Pour résumer Annoncé dans les petits papiers de Laurent Batlles du côté de l’AS Saint-Étienne sur ce mercato estival, Adil Rami (36 ans) serait plutôt sur le point de prolonger son contrat à l’ESTAC. Une piste en moins pour Laurent Batlles ?

