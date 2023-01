ASSE - Mercato : retour à l'envoyeur pour Wadji ?

Le mercato de l'ASSE pourrait également s'agiter dans le sens des départs. Du moins dans les prochains jours. Sur le front de l'attaque, l'arrivée de Gaëtan Charbonnier va nécessairement contraindre Laurent Batlles à faire des choix. Dont Ibrahima Wadji pourrait être la victime.

Le joueur, qui ne fait pas l'unanimité depuis son arrivée dans le Forez, serait toujours suivi par son ancien club de Qarabag. Comme le relaie le site peuple vert, le journaliste Azerbaïdjanais Fuad Alakbarov, précise en effet que l'actuel attaquant de Qarabag, Owusu Kwabena, est courtisé par le club hongrois de Ferencvaros et pourrait donc accélérer le retour d'Ibrahima Wadji.

Un jeu de chaises musicales ? Sait-on jamais. A suivre.

* Mahir Emreli made a final decision: He'll stay with Dinamo Zagreb until summer.



* Sumgayit manager Samir Abbasov ruled out Wilde Donald Guerrier's transfer



* Ferencvárosi wans to sign Qarabag striker Owusu Kwabena, meanwhile Ibrahima Wadji could return to Qarabag.