ASSE - Mercato : retournement de situation pour Saliba ?

Ça semble écrit : en janvier, lorsque la fenêtre hivernale des transferts ouvrira, William Saliba retournera en prêt à l'AS Saint-Etienne. Le défenseur central, que Mikel Arteta ne convie même pas à l'entraînement des professionnels, aurait pu revenir dès cet été, mais les négociations entre les deux clubs, débutées tardivement, ont échoué pour quelques heures. Saliba de nouveau en vert, c'est donc quasiment fait. A moins que…

Les supporters veulent qu'on lui donne sa chance

A moins que sa situation n'évolue du côté d'Arsenal et c'est ce qui est en train de se passer. Après un bon début de saison (victoire dans le Community Shield, 3 succès en 4 matches en Premier League), les Gunners patinent. Ils n'ont pris que 4 points sur les 15 derniers mis en jeu, glissant à la 12e place du classement. Tous les compartiments du jeu inquiètent, de l'attaque où Pierre-Emerick Aubameyang est muet à la défense où Rob Holding énerve de plus en plus par ses errements.

Et c'est là que William Saliba intervient. Sur les réseaux sociaux, quand on tape le nom du défenseur français, on ne voit que des commentaires de supporters d'Arsenal réclamant que Mikel Arteta lui donne enfin sa chance. Des journalistes anglais ont pris le relai, se demandant quand il intègrera les entraînements des professionnels. Si l'entraîneur espagnol du club londonien écoutent la vox populi, l'ASSE a du souci à se faire car il y a fort à parier que Saliba mettra alors les pendules à l'heure et fera son trou au sein des Gunners. Enterrant de faire l'idée d'un prêt en janvier…