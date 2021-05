ASSE – Mercato : Retsos, Benkhedim, Karamoko, Edmilson, Tormin... quel avenir pour les recalés de Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Alors qu'il était promis à un bel avenir il y a deux ans quand il avait joué un rôle-clé dans la victoire des U19 stéphanois en Coupe Gambardella, Bilal Benkhedim n'a plus de temps de jeu chez les Verts et il n'est pas un cas isolé. Parmi les autres vainqueurs de la Gambardella toujours au club, ce qui n'est plus le cas de Mathis Mezaber et Jordan Halaimia, tous deux aujourd'hui à Andrézieux, ou de Nathan Crémillieux, sans club, plusieurs joueurs végètent en réserve : le défenseur Marvin Tshibuabua, les milieux Victor Petit et Baptiste Gabard, que Puel a pourtant fait signer pro en janvier et lancé en L1 l'espace de deux matches, et les attaquants Abdoulaye Sidibé et Tyrone Tormin, aperçus très brièvement en L1 à la fin de l'été dernier sans que l'expérience ne soit renouvelée.

Abi, Moueffek, Bajic et Rivera seuls rescapés de la Gambardella

Dans son projet jeunes, Puel ne s'appuie que sur quatre anciens vainqueurs de la Gambardela : Chaerles Abi, Aimen Moueffek, Maxence Rivera et Stefan Bajic, lequel arrive toutefois en fin de contrat en juin. Si Puel est le coach qui a fait jouer le plus de joueurs en L1 cette saison (38), il n'a pas utilisé le défenseur central Sétigui Karamoko, arrivé de Béziers l'été dernier, l'attaquant Edmilson Correia, à qui il avait fait signer un premier contrat pro en janvier 2020, l'attaquant Mathys Saban, passé pro au printemps dernier, ou encore les anciens montpelliérains Lucas Llort et Jérémie Porsan-Clémenté, en fin de contrat. Utilisé en début de saison, Alpha Sissoko a disparu de la circulation et Rayan Souici n'a eu droit qu'à 4 minutes, en novembre, contre Montpellier (0-1).

Enfin, Panagiotis Retsos, prêté par le Bayer Leverkusen à la fin de l'été après le transfert de Wesley Fofana à Leicester, n'aura joué que 4 matches sous le maillot vert. Le défenseur grec n'est plus apparu depuis sa blessure à Reims (1-3) en janvier. Il est pourtant opérationnel. Mais il est acquis que le club ne le conservera pas et Puel privilégie d'autres options.