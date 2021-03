ASSE - Mercato : Retsos postule pour le RC Lens et envoie un signal fort sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Panagiotis Retsos (22 ans) va mieux. Beaucoup mieux même. Souvent sur le flanc depuis son arrivée en prêt cet été en provenance du Bayer Leverkusen, le défenseur central grec est enfin apte à jouer et l’a signalé à Claude Puel.

« Si tout va bien, je serai disponible pour les prochains matches »

« Je vais bien maintenant. Je reviens physiquement et mentalement. Cette blessure aux adducteurs était pénible, mais maintenant je m'entraîne normalement et je reviens. Je suis à un bon niveau psychologiquement. Heureusement, j'ai ma famille, mes amis et l'équipe médicale à mes côtés. Ils m'aident à en sortir. Si tout va bien, je serai disponible pour les prochains matches et je pense que cette année se passera bien, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Poteaux Carrés. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est d'être complètement bien et de pouvoir participer à beaucoup de matches et on verra ce qui se passera. Dans le championnat de France, j'ai vu les joueurs les plus rapides, de très bons joueurs. Ici on se repose davantage sur les capacités individuelles que sur le jeu en équipe. La façon de jouer est un peu plus anarchique et tout peut arriver. »

« Pas un mauvais choix de continuer avec le maillot de l'ASSE »

Retsos a également évoqué son avenir, lui qui est prêt à l’ASSE jusqu’en fin de saison. « J'ai encore un an et demi de contrat avec Leverkusen, une équipe que j'aime beaucoup. Si je n'avais pas eu d e blessure là-bas, je ne serais peut-être pas en France maintenant. Mais le passé, c'est le passé, a-t-il poursuivi. Le coach a décidé que je devais continuer ailleurs en prêt. Bien sûr, ici en France, ils m'apprécient beaucoup et j'ai été positivement surpris par les infrastructures et le championnat, donc ce ne serait pas un mauvais choix de continuer avec le maillot de Saint-Étienne. C’est une très bonne équipe, avec une moyenne d'âge très petite. L'entraîneur compte beaucoup sur ces gars-là. Bien sûr, nous avons eu des résultats négatifs qui ont provoqué les réactions des supporters. La question est donc de trouver la stabilité dont nous avons besoin. »