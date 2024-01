ASSE - Mercato : Robert Beric de retour sur le marché !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Les supporters de l'ASSE ne le reverront sans doute plus jamais sur la pelouse du chaudron. Mais Robert Beric, mis à la porte du club par Claude Puel il y a plusieurs mois, va bel et bien tenter de revenir en Europe. Et ce alors que son expérience dans le championnat chinois vient de se terminer.

"Rejouer à l'étranger"

Le buteur slovène s'est confié à un site de son pays sur son avenir, refusant de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 32 ans. Des propos retranscrits par Poteauxcarrés.

"J'en ai fini avec la Chine. Je n'ai rien de concret entre les mains pour l'avenir, mais je réfléchis déjà. J'ai l'intention de rejouer à l'étranger. Mes deux années en Chine ? C'était plus difficile la première saison, car il y avait encore la situation du Covid. À ce moment-là, je pensais partir. Eh bien, je suis resté et je ne le regrette pas. Les stades sont pleins, les Chinois adorent le football. Ils gèrent bien le football. Mon expérience en MLS avec le Chicago Fire ? Aux États-Unis, le football est différent, ils le perçoivent différemment. Peu importe si vous gagnez ou perdez et cela m'a dérangé. Il y a moins de compétition, les spectateurs ne sont pas comme en Europe ou même en Chine.

J'ai parcouru la moitié du monde, le football européen est la meilleure chose. J'ai aussi vu les États-Unis et la Chine, mais c'est comme le jour et la nuit. Quand vous êtes dehors, vous appréciez beaucoup plus ce que nous avons en Slovénie. Nous avons tout mais honnêtement, je ne me vois pas dans le championnat slovène pour le moment. J'aimerais quand même jouer à l'étranger."

