ASSE - Mercato : Romain Hamouma prêt à rester même en Ligue 2 ?

AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Rattrapé in-extrémis en juillet dernier alors qu'il devait initialement quitter le club, Romain Hamouma (35 ans) arrive une nouvelle fois en fin de contrat à l'ASSE. Cette fois-ci, le natif de Lure – qui a connu une saison très compliquée (21 apparitions, 1 but, 1 passe décisive) - devrait bel et bien partir... Mais hors de question pour l'intéressé de raccrocher les crampons.

Lancé jeudi en conférence de presse sur sa fin de contrat, l'ex-Caennais a assuré qu'il n'avait pas la tête ailleurs :

« J’ai fais 10 ans ici, j’ai connu de très belles choses, de voir le club dans cette situation là, ça me touche vraiment. J’ai pas beaucoup joué cette saison, j’ai été pas mal sur le banc, j’essaye de donner des conseils, de motiver les mecs (...) Je ne suis pas là pour parler de moi et de mon avenir, je ne suis pas important, le plus important, c’est que le club se sauve, que je sois là ou pas, on s’en fout. Je me pose pas la question, pour repartir ou non l'année prochaine, on s'en fout, vraiment, on n'en a rien à faire de ça, je ne me pose pas la question il n'y a que le barrage et le maintien dans ma tête, mon avenir c'est anecdotique ».