ASSE - Mercato : Romain Hamouma prolongé ? Puel répond

Pour un match de reprise, il a assurément frappé fort. Deux buts, une prestation solide, de l'envie, Romain Hamouma a donc logiquement été désigné homme du match par les supporters de l'ASSE au terme de sa prestation contre Lorient (2-0), dimanche dernier dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Logique, dès lors, que certains commencent déjà à se demander si les dirigeants stéphanois ne devraient pas en profiter pour le faire signer un nouveau contrat, lui qui sera libre de tout engagement dans un an.

Sur les ondes de RMC, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a donné son point de vue. Et tient déjà à calmer le jeu. Des propos retranscrits par poteauxcarrés. "Une prolongation ? On verra ça tranquillement, en temps voulu. Romain a fait une très bonne préparation, il débute très bien le championnat, mais il a eu sur ces dernières saisons pas mal de pépins, physiques notamment, qui l’ont empêché vraiment de s’exprimer pleinement. Je souhaite qu’il trouve une régularité de performances à la hauteur de ses qualités techniques et de son intelligence de jeu. On verra donc ça ensemble tranquillement."