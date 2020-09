ASSE – Mercato : Romain Hamouma se positionne clairement sur son avenir

Présent sur RMC mercredi soir, Romain Hamouma en a profité pour évoquer son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin 2021 avec l'AS Saint-Etienne et qui a fait l'objet de quelques sollicitations ces dernières semaines (Lorient, Montpellier).

Dans des propos relayés par Poteaux-Carrés, le natif de Lure a fait part de sa préférence concernant la suite : « J’ai envie d’aider le club, je me sens bien dans ce club, ça fait neuf ans que j’y suis. Je pense qu’on trouvera une issue positive et si ce n’est pas le cas on fera autrement mais ma priorité a toujours été de rester avec Saint-Etienne ».

« Je privilégie le fait de rester à l'ASSE »

Pour autant, l'ancien Caennais n'exclut pas totalement un départ : « Si j’ai des sollicitations à la fin du présent mercato et que le club ne se positionne pas avant mars ou avril, qu’est-ce que je ferai ? Ce sera une question qui se posera à un moment donné, c’est sûr ! Moi je fais confiance au coach sur ce détail. Je vais continuer ce que je fais depuis toujours, donner le maximum et être le plus performant possible. Si on trouve une issue positive, j’en serai le plus heureux. Et si à un moment donné je sens que nos voies doivent se séparer, on écoutera ce qui se passe. Mais je privilégie le fait de rester à l’ASSE, je suis persuadé qu’on trouvera une issue positive ».

Lancé mardi soir sur la possibilité d'offrir une prolongation rapide à Romain Hamouma, Claude Puel avait préféré temporiser...