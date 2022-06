ASSE - Mercato : Romain Hamouma, stop ou encore ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

S'il n'a pas encore tout acté concernant le club dans lequel il évoluera la saison prochaine, Romain Hamouma a pris une première décision : celle de poursuivre encore au moins pour un an sa carrière de footballeur. Le dernier contrat de l’attaquant disposait d’une clause de reconversion pour intégrer le staff technique. Clause qu'il n'activera pas à l'été 2022, désireux de prendre encore un peu de plaisir sur les terrains.

Cet été, le plus important pour le natif de Lure sera surtout d'effectuer une préparation complète, lui qui avait pris le train en marche l'été dernier. La saison dernière, le numéro 21 était déjà arrivé une première fois en fin de contrat et sa prolongation tardive (dont Claude Puel était en partie responsable) avait eu pour effet de retarder sa préparation estivale. Déjà fragile, le corps d'Hamouma n’avait pas suivi le rythme, victime de plusieurs pépins physiques. Capitaine à deux reprises, son temps de jeu s'était avéré plus minimaliste (939 minutes cette saison pour deux buts, dont celui à la Beaujoire qui aura prolongé la saison de l'ASSE jusqu'aux barrages L1-L2).

Fort de son expérience, l'ancien Caennais ne fera pas deux fois la même erreur... Et il n'attendra surement pas une deuxième fois la mi-juillet pour se lancer dans un exercice 2022-23 qui pourrait être le dernier le concernant. Il est d'ailleurs plus que probable que son avenir se tranche avant le 27 juin prochain, date de la reprise officielle de l'entraînement à L'Etrat.

Nouvelles conditions et nouveau rôle

Alors que l’accord trouvé l’an dernier entre Hamouma et l’AS Saint-Étienne a tardé du fait de l'arrivée tardive de l'offre ligérienne, cette année le club a fait le boulot plus vite. A la demande de Laurent Batlles qui souhaite le conserver, la direction ligérienne a rapidement fait partir son offre d'une saison supplémentaire. Mais les conditions risquent d'être davantage discutées du fait de la relégation en Ligue 2, s'accompagnant d'un nouveau serrage de vis au niveau des dépenses avec un salaire forcément revu à la baisse par rapport au précédent.

L'interrogation va aussi s'étendre quand il faudra étudier les offres de la concurrence. Un choix de vie entre retrouver une Ligue 2 qu'il a quitté douze ans plus tôt avec des statistiques plus qu'honnêtes (10 buts, 5 passes en 35 matches avec Laval en 2009-10) ou s'ouvrir à une nouvelle aventure ailleurs en Ligue 1. Car Hamouma, approché par Lorient l'an dernier, ne laisserait pas insensible certains clubs de l'élite.

Avec le désert laissé par les autres offensifs en fin de contrat (Boudebouz, Nordin, Khazri, Sako, Benkhedim), en retour de prêt (Thioub, Crivelli), ou en instance de départ (Bouanga), l’ancien Caennais devrait, s'il reste, ne pas avoir de mal à trouver une place dans l’effectif. Parti pour être entraîneur des attaquants dans le staff à l’origine, le vétéran du Forez pourrait trouver un rôle d’accompagnateur d’une attaque qui s’annonce assez jeune, en tant que « super sub ». Le rôle qu'il a occupé sur la fin de saison. Le rôle qui lui convient le mieux aujourd'hui puisque c’est en sortie de banc qu’il a inscrit ses deux seuls buts de la saison face à Montpellier et à Nantes.

Yann Noailles

Rédacteur