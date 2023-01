ASSE - Mercato : Romeyer moqué pour sa gestion du dossier Larsonneur

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Gautier Larsonneur à l'ASSE, ça ne devrait pas se faire. C'est ce qu'annonce le président de Valenciennes Eddy Zdziech, dans les colonnes de La Voix du Nord : « Il y a eu des contacts entre nous et Saint-Étienne mais il y a déjà quelques jours. Et honnêtement, Gautier n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes. »

L'ASSE aurait proposé moins d'1 M€

« Qu’on soit clair: ce que demande Valenciennes pour Larsonneur n’a rien de fou, rien de démesuré !! Gardien qui a 25 ans, qui vient de redevenir une belle valeur marchande. Valenciennes ne va quand même pas céder son gardien au prix d’un Dreyer… un peu de bon sens », a posté l'insider Mohamed Toubache-Ter. Avant de tacler Roland Romeyer...

« Cher Roland Romeyer, quand vous vous vantez de pouvoir mettre 3M€ sur un gardien et qu’on vous fait croire que ce dernier pourra sortir sans problème pour 1M€… pour au final faire une proposition dérisoire, irrespectueuse à hauteur de 900 000€. Eddy Zdziech se marre !! »

Selon nos informations, VA a demandé 2,5 M€ à l'ASSE. Une somme jugée excessive par Jean-François Soucasse, qui pilote le dossier. Et disposerait d'une enveloppe globale de 3 M€ pour ce Mercato (salaires et transferts inclus), enveloppe déjà impactée par les arrivées de Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah...