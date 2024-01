ASSE : le Mercato n'avance pas, Romeyer s'impatiente

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

C'est un secret de Polichinelle à l'ASSE : Roland Romeyer n'est pas très content du travail de son triumvirat composé par Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Depuis que celui-ci est en place, le club est descendu en L2, il était 20e à la mi-saison l'an dernier et il pointe à une peu glorieuse 11e place cette saison après 20 journées malgré le 2e budget du championnat.

Dall'Oglio aussi attend des renforts

Il y a un an, alors que le club était menacé de relégation en N1, le président du Directoire était monté au créneau pour renforcer l'équipe, n'hésitant pas à intervenir notamment pour accélérer la venue de Gautier Larsonneur. L'arrivée du portier et celle de Niels Nkounkou, recommandé par Laurent Batlles, avaient joué un rôle essentiel dans le redressement de l'équipe. Romeyer avait d'ailleurs loué ce Mercato réussi ainsi que le rôle joué par Luis de Sousa, aujourd'hui à Pau. Cet hiver, le besoin de se renforcer est encore très important, pour espérer monter en L1 via les barrages, mais à dix jours de la fin du marché, seuls Irvin Cardona, prêté par Augsburg, et Yvann Maçon, de retour de prêt, sont arrivés.

Les jours passent et Olivier Dall'Oglio, qui souhaite encore au moins deux renforts (un ailier et un défenseur), ne voit toujours rien venir. Une situation qui agacerait, en haut lieu, où Romeyer a encore dû sortir le chéquier pour dégraisser (résiliations de Charbonnier et Lobry, en attendant, peut-être, celles de Monconduit et Dreyer)...

