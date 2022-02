ASSE - Mercato : Sacko a refusé Porto et va régler un compte avec Mbappé (PSG)

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Falaye Sacko a déjà réussi le petit exploit de se mettre tout le monde dans la poche à l’ASSE. Arrivé en janvier en provenance du Victoria Guimaraes, au Portugal, le défenseur de 26 ans a consolidé la défense à trois mise en place par Pascal Dupraz et enchaîne les prestations solides.

Samedi, c’est sans doute un autre challenge qui lui sera proposé : faire déjouer Kylian Mbappé (23 ans). Peut-il aller plus vite que le champion du monde ? « On réglera ça sur le terrain, j’espère arriver à le tenir », a-t-il glissé à L’Équipe avant de croiser la route du dragster du PSG. Dans son édition du jour, le quotidien sportif précise au passage qu’un certain Fousseni Diawara a œuvré au prêt de Sacko à l’ASSE cet hiver.

« Après la CAN, je devais aller à Bamako, mais mon club m’a fait rentrer, car Porto s’intéressait à moi, et à la dernière minute j’ai appris que l’ASSE me voulait, raconte celui qui a été prêté jusqu’en juin, a glissé l’intéressé. J’ai dit à mon manager : il faut que je fonce à Saint-Étienne. Après six ans au Portugal, je voulais changer. Je n’ai même pas regardé le classement, je voulais tout donner pour ce club qui me faisait rêver. »

