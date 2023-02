ASSE - Mercato : Saint-Louis dit oui à Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Un nouvel ancien Troyen pourrait débarquer prochainement à Saint-Etienne ! Cela peut paraître surprenant vu les échecs Chambost, Dreyer, Giraudon ou Namri. Mais cette nouvelle piste est également passée par le Forez (ce qui n'empêche pas les flops puisque Chambost a aussi été formé à Saint-Etienne). Cette piste, c'est Dylan Saint-Louis. A 27 ans, l'ailier est sous contrat avec Hatayspor, club dévasté par le tremblement de terre ayant ravagé une partie de la Turquie la semaine dernière. L'heure n'est plus au football là-bas et le joueur n'a de toute façon pas l'intention d'y retourner. Dans un long entretien à Poteaux Carrés, celui qui a connu Laurent Batlles à Saint-Etienne lors de sa formation puis à Troyes en 2020-21 révèle avoir des contacts avec Metz et l'ASSE (il a d'ailleurs assisté au match contre Dijon), donnant sa préférence aux Verts...

"Si je reviens en L2, ce sera plutôt à Saint-Etienne"

"Saint-Etienne et Metz m’ont manifesté leur intérêt. Ce week-end, j’étais à Sainté donc j’en ai profité pour voir le club et j’ai assisté à la victoire contre Dijon. De fil en aiguille, forcément, on a eu des discussions, des trucs. Forcément, c’est quelque chose qui peut arriver. On verra ce qui va se passer. Metz a aussi appelé. Il y a d’autres clubs français qui sont sur moi mais je n’en pas encore bien discuté avec mes agents. Après, il y a aussi des sollicitations de l’étranger. Très franchement, je ne sais pas encore où je vais aller. Bien sûr, je reçois beaucoup de messages et de supporters par rapport à Saint-Etienne. On verra comment ça se passe mais oui, il y a le petit côté du cœur du côté de Saint-Etienne."

"Je ne vais pas m’avancer, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais dans ma tête, si je reviens en Ligue 2, ce sera plutôt à Saint-Etienne. Même si à l’heure actuelle, ce n’est hélas pas un club qui joue la montée. L’objectif des Verts présentement est tout autre, mais ça reste mon club formateur, ma ville donc… A voir ! Avec Saint-Etienne, ça n’a pas encore discuté chiffres mais ça ne saurait tarder je pense. Dans les prochains jours, ça devrait arriver et surtout, on attend que la fédération turque parle des joueurs dans mon cas qui sont en fin de contrat. C’est un micmac, c’est un peu un schmilblick mais au final tout devrait s’emboiter assez rapidement. Vu la situation, je pense que j’aurai incessamment sous peu la possibilité de m’engager avec n’importe quel club dès cette saison."

