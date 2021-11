ASSE - Mercato : Saint-Maximin lâche ses vérités sur son départ des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Allan Saint-Maximin, dont l'aventure à l'AS Saint-Etienne a été tumultueuse en raison notamment de son fort caractère, qui a provoqué des étincelles avec Christophe Galtier, est revenu sur son départ des Verts dans un long entretien accordé à RMC Sport.

"Beaucoup de personnes n’ont pas été satisfaites de ma prolongation, par rapport à ce qu’il s’est passé financièrement. Ma prolongation a posé problème, des personnes ont demandé pourquoi je gagnais autant à cet âge là, dit que je ne méritais pas ça, que ce n’était pas normal. Il y avait aussi tout ce qu’il se passait au niveau des agents. Encore une fois j’ai été assez intelligent pour comprendre ce qu’il s'était passé, mais c’était de bonne guerre. Je ne m’y attendais pas, je ne pensais pas que j’allais être prolongé.

Quand c’est arrivé, je n’avais plus qu’à faire avec, mais ça a été un moment très difficile pour moi. Je me suis retrouvé dans un bureau avec des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui m’ont mis pas mal de pression, qui m’ont dit que je n’allais plus jamais rejouer, qu’elles allaient m’envoyer en 3e ou 4e division. J’étais jeune, c’était compliqué d’entendre ces choses là, mais encore une fois, j’avais l’intelligence d’esprit de savoir que tout ça n’était pas vrai. Le plus important pour moi, une fois que j’ai vu que les choses allaient se passer comme ça, c'était de trouver une porte de sortie."

