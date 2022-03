ASSE - Mercato : Sako, Crivelli, Gnagnon... des recrues oui, mais bientôt des renforts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Bakary SAKO

Venu se remettre en forme à L'Etrat au début de l'hiver, Bakary Sako (33 ans) a finalement signé un contrat de six mois à la demande de Pascal Dupraz, séduit par son état d'esprit et les qualités affichées à l'entraînement. Mais en match, l'ancien castelroussin n'a pas eu d'impact pour l'instant. Buteur sur penalty dès son retour en Coupe de France à Jura Sud (4-1), il s'est blessé à Angers (1-0), pour sa seule titularisation, et n'est réapparu que 6 minutes contre Strasbourg (2-2). Laissé sur le banc à Paris (1-3), il était opérationnel contre Metz (1-0) malgré un coup reçu à l'entraînement, mais n'est pas entré en jeu, contrairement au match à Lille (0-0) où son entrée a été compliquée. Toutefois, le natif d'Ivry, interrogé par France Bleu après la rencontre, s'est voulu optimiste. « Personnellement, ça va de mieux en mieux, a-t-il soutenu. J'avais pris un coup sur la cheville, elle avait beaucoup gonflé. Mais on a fait des soins et ça fait du bien de pouvoir entrer. Cela va venir. Il ne faut pas être impatient. »

Enzo CRIVELLI

Fera-t-il une Modeste ? C'est la question que l'on se pose puisqu'Enzo Crivelli, prêté par Istanbul Basaksehir fin janvier, a dû retarder ses débuts sous le maillot vert en enchaînant une blessure aux adducteurs et une autre aux ischios. L'arrivée d'un n°9 était la priorité de l'ASSE lors du Mercato d'hiver et le club aura donc terminé son marché en signant un attaquant blessé, qui n'avait plus marqué en Turquie depuis 50 matches ! Il reste moins de trois mois à l'ancien bastiais pour prouver que les dirigeants ne se sont pas trompés en misant sur lui. Ses débuts sont attendus ce vendredi contre Troyes.

Joris GNAGNON

Arrivé à l'ASSE fin novembre, l'ancien rennais n'a toujours pas débuté sous le maillot vert, si ce n'est avec la réserve, en N3. La faute à des kilos superflus dont il peine à se débarrasser. Sa présentation officielle n'a toujours pas eu lieu, à L'Etrat, contrairement aux six autres recrues hivernales. « On a recruté six joueurs, sept en comptant Gnagnon qui était déjà là quand je suis arrivé », avait glissé Pascal Dupraz. Des propos qui montrent bien que le défenseur est un cas à part. Et un cas d'école, tant il semble improbable pour un club de recruter un joueur qui accuse plus de 100 kg sur la balance, encore plus dans une situation d'urgence ! Victime d'une blessure musculaire, l'ancien joueur du FC Séville, licencié pour comportement non professionnel par le club andalou en septembre dernier, n'a pas participé aux derniers matches de la réserve. Après avoir repris l'entraînement, il a rechuté, la semaine dernière. Encore raté...