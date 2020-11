ASSE – Mercato : Saliba (Arsenal) de plus en plus proche d'un retour en janvier ?

Le site Poteaux Carrés en avait fait l'écho : la semaine passée, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, avait regretté de ne pas avoir inscrit William Saliba sur la liste UEFA pour la Ligue Europa. L'Espagnol avait souligné les progrès du jeune défenseur, ce qui laissait supposer qu'il allait faire appel à lui.

Il est toujours laissé pour compte chez les Gunners, malgré les absences

Cela n'a pas été le cas ce week-end lors de la victoire d'Arsenal à Manchester United (1-0, but de Pierre-Emerick Aubameyang). Saliba a dû se contenter d'un nouveau match avec les U23, contre la réserve de Liverpool (0-1). Et ce alors qu'Arteta devait composer avec quatre défenseurs centraux absents à Old Trafford : David Luiz, Calum Chambers, Pablo Mari et Rob Holding. Lassé de sa situation, Saliba envisagerait de plus en plus un nouveau prêt à l'ASSE, selon nos informations, lui qui a refusé d'être prêté en Championship le mois dernier. Et l'intérêt est réciproque. Les dirigeants stéphanois, très déçus de ne pas avoir pu valider le prêt du joueur début octobre, lors du dernier jour du Mercato, tiennent en haute estime le natif de Bondy, qui était prêt à baisser son salaire de moitié pour porter à nouveau les couleurs de son club formateur. Partie remise ?