ASSE - Mercato : Saliba de retour ce serait sérieux, Mmaee ne viendra pas

En toute fin de journée, et nous avons relayé l'information, la chaîne Téléfoot annonçait que l'ASSE tentait le coup pour son ancien défenseur, William Saliba. Ce dernier, parti chez les Gunners l'été dernier, ne jouit pas de la confiance de son entraîneur, Mickel Arteta. Pis, Saliba ne figure même pas dans le groupe d'Arsenal lors des derniers matches.

Alors qu'un prêt à Fulham était également évoqué, une dernière information vient de sortir. Présent à Londres, le journaliste Julien Laurens affirme que Saliba ne quittera les Gunners que pour revenir dans le Forez. Et que les négociations se poursuivent en ce début de soirée. Reste à savoir si les négociations entre les deux clubs, qui avaient échoué pour la participation de Saliba en finale de la Coupe de France, seront cette fois positives.

Annoncé en début d'après midi, le Marocain Samy Mmaee (Saint-Trond), lui, ne viendra pas, annonce Damien Nore, du Progrès.

William Saliba can also still leave on loan. It’s only back to St Etienne or stay at Arsenal. Negotiations are still going on.