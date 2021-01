ASSE - Mercato : Saliba donne déjà des regrets à Puel, Pierre Ménès le charge !

William Saliba n’a pas perdu de temps. À peine prêté à l’OGC Nice par Arsenal, l’ancien défenseur de l’ASSE a été titularisé à Brest. Malheureusement pour lui, son équipe s’est inclinée dans le Finistère en donnant encore une fois l’image d’une lente reconstruction (0-2). Le stoppeur de 19 ans, lui, a pourtant été au niveau escompté. C’est simple : Saliba (19 ans) a été le Niçois le mieux noté dans L’Équipe du jour (6) ! Déjà.

« Saliba ou pas, la défense niçoise est toujours aussi inconsistante »

« Pour sa première avec le Gym, prêté deux jours plus tôt par Arsenal, l'ancien Stéphanois a assumé ce pour quoi il a été recruté, un rôle de patron, derrière, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Au centre de la charnière à trois, il a été présent dans le combat (15 ballons récupérés) et plutôt sûr dans ses relances. Une imprécision technique, sans conséquence, qui lui a valu un carton jaune (12e). »

Devant ce panorama très positif, Pierre Ménès a évidemment tenu à noircir le tableau. « Saliba ou pas, la défense niçoise est toujours aussi inconsistante. Ah, ça va drôlement mieux sans Vieira… » a fustigé le consultant de Canal+ sur son blog. Charge aux Aiglons de lui donner tort dès samedi à Metz (21h).

Ultime précision au sujet de Saliba, et elle est de taille, il ne devrait guère s'éterniser en Ligue 1, comme on pu le lire. Un prêt de 18 mois à Nice, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a démenti. "Il doit jouer autant de matchs que possible pour être prêt pour nous dès la saison prochaine. Il reviendra pour la pré-saison et il sera avec nous, et j’espère qu’il reviendra après avoir joué un certain nombre de matchs."