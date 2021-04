ASSE - Mercato : Saliba est un crack, Arsenal a bien fait de le renvoyer en L1 !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

William Saliba (20 ans) a retrouvé des couleurs. Prêté par Arsenal à l’OGC Nice cet hiver, l’ancien défenseur central de l’ASSE a gagné un temps de jeu qu’était incapable de lui offrir Mikel Arteta chez les Gunners. La gestion de Saliba reste néanmoins en travers de la gorge de l’intéressé, qui a passé six mois à faire banquette à Londres sans que son coach ne lui donne un quelconque intérêt. Invité à décrypter cette stratégie, Bacary Sagna la valide, lui qui a bien connu la maison en carrière.

« Ce n’est pas une punition, c'est malin »

« Je ne suis pas surpris de la façon dont sa situation a été gérée par Arsenal depuis son arrivée de Saint-Étienne car il a rejoint le meilleur championnat du monde. Être bon en France est totalement différent de faire ses preuves en Premier League, a déclaré l’ancien latéral droit des Bleus à Goal. J’ai toujours confiance en lui, je pense qu’il est un bon joueur et qu’il peut s’adapter à Arsenal parce que je l’ai vu jouer plusieurs fois. Il est bien à Nice et a probablement été leur meilleur joueur. À cet âge, vous devez jouer. Il a un gros potentiel et en France les gens le savent. Le renvoyer en France n’est pas une mauvaise chose, ce n’est pas une punition. Pour moi, c’est malin de l’envoyer en prêt plutôt que d’être sur le banc ou même de ne pas être dans l’équipe. »

Saloba doit être plus leader, selon Sagna

Sagna a en outre donné des conseils à Saliba pour qu’il progresse avant son retour à Arsenal. « Je regarde ses matchs et peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus agressif. Il faut être un leader, surtout dans sa position, a-t-il ajouté. Je ne sais pas s’il parle anglais. Cela peut poser problème lorsque vous venez dans un nouveau pays, mais vous devez vous adapter rapidement, vous n’avez pas le temps. Le temps est un luxe que vous n’avez pas lorsque vous venez dans un club comme Arsenal, car vous devez jouer tout de suite. Pour s'adapter, cela prend des mois et Mikel a probablement vu un problème et a pensé "il faut être plus agressif, il faut qu'il aille quelque part pour jouer. Ensuite, quand il reviendra, il aura la mentalité nécessaire pour la Premier League." »