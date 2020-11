ASSE – Mercato : Saliba n'est pas le seul à vouloir revenir chez les Verts

En difficulté défensivement, l'AS Saint-Etienne garde sous le coude l'option de faire revenir William Saliba (Arsenal, 19 ans) en janvier prochain. Le natif de Bondy n'est pas le seul ex-stoppeur des Verts à songer à retourner au bercail.

Bayal s'est proposé directement aux dirigeants

Dans un entretien au site En Vert et Contre Tous (EVECT), Moustapha Bayal Sall (35 ans), libre depuis son départ du SC Lyon (N1) l'été dernier, a également proposé ses services, appelant directement Roland Romeyer.

« Le président m'a tout donné, le club m'a tout donné (…) J'ai le sang vert, j'aime ce club et je l'aimerai toujours. J'avais discuté avec le président quand j'étais en vacances dans la région. J'avais proposé au président de revenir, même deux ans, pour finir ma carrière et ensuite, pouvoir m'occuper des jeunes du club. Je n'ai pas eu de retour et je n'ai pas eu l'occasion d'en rediscuter avec lui », a fait savoir le colosse sénégalais. Faute de propositions des Verts, Bayal pourrait se tourner vers un second départ dans le Golfe.