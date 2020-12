ASSE - Mercato : Saliba, Slimani... quelle priorité pour les Verts cet hiver ?

Victor, Domancy :

« Une chose est sûre : Saliba et Slimani représenteraient deux belles recrues. Mais des recrues sur du court terme. Concernant l'Algérien, je n'y crois pas du tout. L'aspect financier semble être problématique. Je ne suis pas sûr que nos dirigeants soient prêts à faire un tel sacrifice. Mais de toute évidence, le point faible de notre équipe se situe surtout en défense et un retour de Saliba serait une excellente nouvelle. Même si on n'avait pas de vrai numéro 9, on a su faire de bonnes saisons, en s'appuyant sur une bonne défense. Il faudra absolument avoir une meilleure défense pour se maintenir en L1. C'est la base. »

Yannis, Roanne :

« Depuis le départ de Fofana, notre défense est catastrophique. Il vaudrait donc mieux se concentrer sur Saliba. À chaque match qu'il a joué avec nous, il a toujours été le patron. Je suis sûr qu'il changerait le visage de l'équipe. Alors qu'avec Slimani, on n'a aucune certitude. »

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Je ne suis pas favorable à ce que des joueurs retournent dans leur ancien club. En général, cela ne se passse pas très bien. Mais là, c'est différent avec Saliba. Même s'il n'a pas joué un match avec Arsenal, en Premier League, je suis convaincu qu'il serait directement performant en Ligue 1. Il ne pourra pas être pire que Kolo et Moukoudi de toute façon... Pour Slimani, ça me paraît presque impossible qu'il signe chez nous cet hiver. Mais on a également besoin d'un buteur ! Abi, je l'aime bien, mais il n'a toujours pas inscrit le moindre but en L1...»

Pierre, Saint-Étienne :

« Comme on a pu le voir lors des derniers matches, notre défense est très fragile... Un renfort ne nous ferait pas de mal, surtout si c'est Saliba ! Je me dis aussi que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et comme on a énormément de mal à créer du jeu aux abords de la surface, je me dis que Slimani pourrait faire l'affaire. Malgré tout, si je devais faire un choix, je prendrais Saliba. »

Florent, Andrézieux-Bouthéon :

« Saliba, car la priorité est de retrouver une soliditié défensive. Les résultats passseront avant tout par ça. C'est certain qu'en ayant une meilleure défense, l'équipe retrouvera de la confiance. Et notamment les attaquants. »

Christophe, Montpellier :

« C'est évident que les deux seraient un plus pour l'équipe. Mais s'il faut en choisir qu'un, je dirais Saliba. On souffre défensivement, donc il nous ferait un grand bien derrière. En plus, Saliba connaît la maison, donc il n'aura pas de problème d'adaptation... Alors qu'offensivement, lorsque tout le monde sera revenu au top physiquement, je pense qu'on ne sera pas trop mal. »

Kévin, Limoges :

« Il faut que l'on retrouve avant tout une stabilité défensive. Je vais donc dire Saliba. Avec une défense solide, on prendra déjà moins de buts, et on pourra se montrer plus dangereux, ça va de soi. Après, un attaquant ne serait pas de trop non plus. Mais on a des bons joueurs à vocation offensive, on connaît leur valeur, et on sait qu'ils sont capables de marquer. Pour eux, il faut juste que la confiance revienne. »