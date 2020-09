ASSE - Mercato : Sébastien Larcier, directeur sportif d'Angers SCO, réagit à la rumeur Lois Diony

Ruffier, Khazri, M'Vila, Boudebouz... La liste des indésirables du côté de l'ASSE est longue. Cette saison, Claude Puel a décidé de faire la part belle à la jeunesse dans le but d'assainir les finances et de repartir sur un cycle qu'il espère plus vertueux. Dans cette liste noire, Lois Diony figure également en bonne place.

Annoncé en discussions avancés avec l'Angers SCO, Lois Diony pourrait bien trouver son bonheur avant la fin du marché des transferts. Dans les colonnes de Ouest-France, Sébastien Larcier, directeur sportif angevin, a démenti mollement les contacts entre les parties. "Dès que l’on évoque un profil d’attaquant, on pense forcément à Angers SCO. Pourtant, nous ne recherchons pas plus ce profil de joueur qu’un autre. Cette information qui dit que l’on discute avec Loïs Diony ne sort pas de chez moi."

Pourtant, le quotidien régional maintient qu'il y a bien eu des discussions concernant la situation de l'ex-buteur de Dijon. Depuis le départ de Casimir Ninga, Stéphane Moulin réclame une recrue offensive à sa direction. Une situation qui pourrait bien arranger l'ASSE qui se délesterait de son joueur encore sous contrat pour une saison.