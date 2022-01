ASSE - Mercato : signature imminente pour Mangala ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est attendu. Et ce pourrait être fait dans quelques heures. On parle ici de la signature officielle d'Eliaquim Mangala à l'ASSE. L'ancien défenseur de Manchester City, et de Valence, aurait ainsi passé sa visite médicale il y a quelques heures à la clinique du Parc, dans la périphérie stéphanoise. Reste à savoir si la visite s'est bien passée, si le club va communiquer ce jour et, surtout, si le défenseur central sera qualifié pour le match des Verts à Lyon, vendredi prochain.

