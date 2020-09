ASSE - Mercato : Ruffier proposé à un club de L1 mais…

Alors que le marché des transferts ferme ses portes dans cinq jours, Stéphane Ruffier a peut-être réfléchi à sa situation. Lui qui est black-listé à l'AS Saint-Etienne, lui qui reçoit des avertissements au moindre faux pas, se dit qu'une saison blanche à 34 ans ne serait pas bon pour sa carrière. Et qu'il serait peut-être préférable d'aller voir ailleurs, même s'il lui reste une année de contrat dans le Forez. C'est en tout cas le sens de la rumeur née sur le site de France Football.

"C'est impossible et inenvisageable"

L'hebdomadaire explique en effet que le club Ruffier aurait pris contact avec Dijon pour lui proposer ses services. La lanterne rouge était plutôt partie sur Saturnin Allagbé (Niort) mais cette offre la ferait réfléchir. Le seul (gros) souci concernerait le salaire du Basque, estimé à 180.000€ hors primes. A ce prix-là, le DFCO ne pourra pas suivre. Mais si Ruffier accepte de revoir ses exigences à la baisse, par exemple après avoir trouvé un accord financier à l'ASSE pour résilier son contre, alors le deal pourrait se faire.

Cependant, l'insider Manu Lonjon, très proche de Stéphane Ruffier (il a publié une photo il y a trois jours sur laquelle on le voit poser avec lui), a catégoriquement réfuté cette hypothèse : "Il n’y a rien entre Dijon et Ruffier. Rien. C’est impossible et inenvisageable. Next". Qui dit vrai ? Réponse au plus tard lundi prochain !