ASSE - Mercato, Slimani, cet accord ferme avec l’OL qui fait tache

Les dossiers du mercato écoulé refont surface. Récemment, un chassé-croisé entre l’OL et le Stade Rennais a notamment été remis au goût du jour. Islam Slimani était concerné.

Slimani était d'accord avec l'OL cet été

Intéressé un temps par le profil de l’attaquant algérien de Leicester, le club breton a finalement tourné les talons et préféré conserver M’Baye Niang après son départ avorté à l’ASSE. L’OL, entre temps, a bel et bien songé à doubler Florian Maurice pour Slimani afin de ferrer un remplaçant en cas de départ de Memphis Depay au FC Barcelone.

Finalement, un homme a fait capoter tout le deal : Ousmane Dembélé. « Memphis Depay n’a pas signé au Barça cet été parce qu’Ousmane Dembélé a refusé de partir à Manchester United, a récemment révélé le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar. L’OL avait un accord ferme avec Islam Slimani, qui appartient à Leicester et avait été prêté à l’AS Monaco. Cette fin en queue de poisson a été confirmée par L’Équipe TV. »

Depuis plus d’une semaine, on sait que l’ASSE s’est placée pour récupérer Slimani au mercato hivernal. Le contât a même été établi, et l'intéressé serait sensible au projet stéphanois. Reste à savoir ce qu’en pensent les supporters ligériens, jamais friands quand un futur Vert potentiel se laisse draguer par le rival lyonnais. Surtout si ce dernier revient à la charge en cas de départ d’un de ses éléments offensifs en janvier 2021...