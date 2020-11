ASSE – Mercato : Slimani (Leicester) chez les Verts... Puel prêt à frapper fort cet hiver !

15e de L1, l'ASSE reste sur une très vilaine série de 6 défaites en L1 avant de se déplacer à Brest samedi soir. Une série inquiétante, forcément. Si Claude Puel devra composer avec son effectif actuel jusqu'au mois de janvier, il envisage selon L'Equipe de se renforcer en attaque. Cela avait été le cas lors des dernières heures du Mercato estival mais l'ASSE avait finalement renoncé au prêt de M'Baye Niang (Stade Rennais).

Slimani est en fin de contrat à Leicester

Et pour janvier, c'est vers Islam Slimani que Puel envisagerait de se tourner. Le manager des Verts avait coaché l'international algérien à Leicester, où Slimani, en fin de contrat au mois de juin, est en rupture de banc depuis son retour de Monaco. A 32 ans, Le Fennec avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives sur le Rocher. L'ASSE et Leicester ont bouclé début octobre le transfert de Wesley Fofana, acheté 35 M€ (+ 5 M€ de bonus) par les Foxes, actuellement en tête du championnat anglais.