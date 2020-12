ASSE – Mercato : Slimani pourrait vite se rapprocher des Verts... ou de l'OL !

Zapping But! Football Club ASSE : la saison 2019-2020 de Ryad Boudebouz à la loupe

Islam Slimani fait partie des pistes à l'étude à l'ASSE où Claude Puel a deux priorités pour le mois de janvier : un avant-centre et un défenseur central. Le Castrais connait bien l'Algérien puisqu'il l'avait eu sous ses ordres à Leicester. Problème : l'ancien monégasque est cher en salaire (380 000 € mensuels). Autre problème pour les Verts : le voisin, l'OL, le suit également.

Il pourrait bientôt être libre

Le nom de Slimani avait été évoqué l'été dernier et il l'est toujours à l'approche du Mercato hivernal, en cas de départ de Mempohis Depay. Plus que jamais, même, à en croire FootMercato. « Selon nos informations, Juninho a réactivé la piste Islam Slimani, que l'OL avait déjà creusée lors du précédent mercato estival, refroidi alors par les exigences salariales de l'Algérien. Mais la donne a légèrement évolué ces derniers temps. En effet, Slimani, 32 ans, est en train de négocier la résiliation de son contrat avec Leicester, qui devait s'achever en juin prochain », annonce en effet le média. Une rupture de contrat qui pourrait favoriser les desseins des Verts ou des Gones, puisque Slimani, libre, deviendrait plus accessible financièrement. Affaire à suivre...