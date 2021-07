ASSE - Mercato : Soucasse défend Puel et annonce des signatures à venir

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Jean-François Soucasse a enfin brisé le silence pesant autour de l’ASSE. Le nouveau directeur exécutif du club ligérien, en plus d’annoncer un budget de 70 millions d’euros pour l’exercice à venir et un mercato « atone », a défendu Claude Puel en donnant quelques indices sur la stratégie à venir au mercato.

Celle-ci sera très claire : être malin et prolonger un maximum de joueurs déjà à l’ASSE, histoire de préparer un avenir doré aux Verts à moindre frais.

« Je suis venu ici car je crois fermement au projet de Claude Puel qui est le garant du projet sportif. Chaque fois qu’il y a des discussions qui intègrent un élément financier, comme les prolongations de contrat, on en parle, a déclaré Soucasse dans Le Progrès. Nous pouvons d’ailleurs nous féliciter de celles de Green, Moueffek, Rivera, Sow, Tshibuabua, Maçon, Sidibé… D’autres vont suivre. Claude n’est pas simplement entraîneur, il est manager général. Quand on passe devant la DNCG, il est à côté de moi et explique sa philosophie. Il connaît nos contraintes budgétaires, les partage et cherche des solutions dans l’intérêt du club. »

