ASSE – Mercato : Soucasse tranche le dossier Nkounkou et évoque la suite du recrutement

Sur beIN Sports en marge de la rencontre ASSE – Grenoble, Jean-François Soucasse est revenu sur l'épisode Niels Nkounkou. Le président délégué des Verts s'est voulu ferme dans sa posture au sujet de son piston gauche courtisé par l'Eintracht Francfort.

« Niels (Nkounkou) va rester »

« J'ai bien entendu la position de Niels. Pour ma part, je ne vais pas participer au feuilleton médiatique. Nous avons des relations très franches et directes avec Niels, son agent et le club de Francfort. Aujourd'hui, personne n'ignore la situation et la manière dont elle est posée. Elle n'a pas changé à l'heure où on se parle (…) Niels va rester. En tout cas, c'est la volonté du club. Niels a été précieux durant les six mois avec nous et nous comptons sur sa présence pour mener à bien notre projet. Je ne rentrerais pas dans les discussions sur le prix ».

Jean-François Soucasse a également confirmé qu'avec cet effectif en l'état, l'ASSE était quasiment prêt pour la saison à venir avec seulement un renfort supplémentaire recherché : « On a mené à bien notre projet à hauteur de 90%. On reste à l'affût d'opportunités. Surement sur un profil supplémentaire. Ce sera un offensif capable de jouer aussi bien à gauche et à droite. On a besoin de concurrence pour mener à bien l'objectif qui est le nôtre ».

