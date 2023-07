ASSE - Mercato : Soumaré a déjà donné sa réponse aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'ASSE s'efforce de poursuivre son recrutement pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Bryan Soumaré aurait donné sa réponse au club stéphanois. Après Ibrahim Sissoko, un autre ex-sochalien pourrait ainsi débarquer dans le Forez.

Une réponse positive pour Bryan Soumaré

Passé par le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon FCO, Bryan Soumaré souhaiterait rejoindre l'ASSE, selon Peuple Vert. En fin de contrat dans un an, son prix serait fixé à un million d'euros, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 38 matchs cette saison, Bryan Soumaré pourrait apporter sa créativité et sa qualité technique à l'ASSE. À 24 ans, le milieu offensif désire probablement accéder à la Ligue 1. Ça tombe bien, c'est aussi l'ambition des Verts pour la saison à venir…

Bryan Soumaré aimerait rejoindre l’#ASSE selon @peuplevert.@MohamedTERParis précisait hier que Dijon souhaitait environ 1 million d’euros pour son milieu offensif qui arrivera en fin de contrat le 30 juin 2024. pic.twitter.com/nrFuBQd2ei — News Sainte (@news__sainte) July 26, 2023

