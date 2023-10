ASSE : ça se complique déjà pour Saïdou Sow à Strasbourg

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans "Les Dernières nouvelles d'Alsace", Saidou Sow, transféré à Strasbourg cet été, est revenu récemment sur son départ de l'ASSE. "J’avais besoin de passer un cap, a confié le Guinéen. J’ai passé plusieurs années chez les Verts, c’est un club incroyable avec une belle histoire mais je sentais que j’avais besoin de changer d’air pour franchir un palier. L’an dernier, on était dans une routine un peu compliquée. J’avais besoin d’autre chose. Ici, j’arrive dans un environnement différent, dans un club qui s’investit, avec un gros projet. Tu ne peux qu’être épanoui ici. Il y a une dynamique de travail qui s’est mise en place dès que je suis arrivé et franchement ça me motive encore plus."

Ecarté du groupe ce week-end

Motivé, Sow. Mais ses débuts au Racing ne sont pas franchement rêvés. Le défenseur n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot alsacien depuis son arrivée. Remplaçant lors des matches précédents, il n'était même pas dans le groupe des joueurs convoqués par Patrick Vieira pour la rencontre face à Lens (0-1) vendredi soir. Abakar Sylla, Junior Mwanga, Lucas Perrin, Ismaël Doukouré et Gerzino Nyamsi lui sont préférés. Le Guinéen ne fait figure que de 6e choix en défense centrale, pour l'instant. A 21 ans, pas sûr qu'il reste aussi motivé qu'à son arrivée si la situation venait à perdurer...

