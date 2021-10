ASSE – Mercato : Stefan Bajic a de grandes attentes pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Dans un long entretien paru sur Goal, Stefan Bajic (19 ans), présenté dès son plus jeune âge comme le successeur de Stéphane Ruffier dans les buts de l'ASSE, a notamment évoqué son début de saison, la concurrence avec Etienne Green et ses objectifs. Mais aussi son avenir.

« On a tous envie de jouer dans des grands clubs »

« On a tous envie de jouer dans des grands clubs, des grands matchs ou des grandes compétitions mais penser de cette manière n'est pas bon, a-t-il confié. Je crois qu'il faut penser l'objectif comme un processus et non comme un résultat. Mon objectif est d'atteindre mon potentiel max. Mais où est-ce que cela va m'emmener, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse ce n'est pas la finalité mais la prochaine étape et de cibler les points à travailler, revenir sur les points qui sont bons pour en faire des très bons, pour continuellement élever son niveau de jeu et atteindre mon maximum. Et si ce niveau me permet de jouer la Ligue des champions ou peut-être un jour une Coupe du monde, tant mieux. Mais si je n'y arrive pas, tant pis. À partir du moment où j'ai fait le maximum, je serai en paix avec moi-même. » Ambitieux, le vainqueur de la Gambardella...