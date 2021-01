ASSE - Mercato : Stéphane Ruffier rebondit dans un nouveau club (Officiel)

C'est surprenant, mais officiel ! Stéphane Ruffier, l'ancien gardien de l'ASSE licencié il y a quelques jours seulement par Xavier Thuilot et la direction du club, retrouve ses origines et rejoint le Pays Basque. Direction, en effet, ll'Aviron Bayonnais football en qualité d'éducateur. Ruffier s'occupera des gardiens et pourrait même participer à la création d'une académie.

Une information qui ne va pas manquer de créer la sensation. Pour information, l'Aviron Bayonnais, le club de football, évolue en National 3. Voici le communiqué du club. "L'Aviron Bayonnais FC a le plaisir de vous annoncer que Stéphane Ruffier rejoint notre club à compter de ce jour en qualité d'éducateur. Il aura pour mission exclusive de créer puis superviser une académie de gardiens. Une grande opportunité pour notre club !"