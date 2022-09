ASSE - Mercato : Tardieu évoque à nouveau la piste Sainté

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Le charme du mercato. Et de ses innombrables rumeurs qui, parfois, à force d'être lues, entendues et répétées, deviennent vérités. Pourtant, et si l'on en croit l'intéressé, jamais son transfert vers l'ASSE n'a été une forte éventualité. On parle ici du milieu de terrain de l'ESTAC, Florian Tardieu, en effet courtisé par Loïc Perrin et Laurent Batlles une bonne partie de l'été.

Propos accordés à So Foot. "Je savais quand même que j’avais plus de chances de rester que de partir. Je suis resté serein, même si au bout d’un moment, ça peut un peu prendre le chou. Moi, ma tête était ici."

C'est dit.