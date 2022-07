ASSE - Mercato : Tardieu jette un froid sur un avenir chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Où évoluera Florian Tardieu la saison prochaine ? Ciblé par Laurent Batlles à l’ASSE, le milieu axial de l’ESTAC ne veut plus entendre parler de rumeurs autour de son avenir pour se concentrer sur son présent.

« Je suis bien ici et ce qu’il se passera se passera ! En tout cas, je ne triche jamais sur un terrain, a-t-il expliqué à L’Est Éclair. C’est un peu chiant d’entendre toutes ces rumeurs, sur moi et sur le club car on a envie de travailler sereinement et d’être prêt pour la compétition. »

Voilà donc des déclarations qui devraient mettre un coup de frein aux rumeurs autour de l’avenir du milieu de terrain de 30 ans, à l’ASSE ou ailleurs. A cinq jours du coup d'envoi de la saison en Ligue 2, le temps presse pourtant chez les Verts.