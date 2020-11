ASSE - Mercato : Thierry Henry prêt à filer un gros coup de main à Puel cet hiver ?

L’information peut paraître banale mais celle-ci a pris tout son sens ce samedi... Une semaine après son élimination en barrages d'accession aux play-offs de MLS, l'Impact de Montréal a dévoilé les contours de son effectif pour la saison prochaine.

La franchise québécoise entraînée par Thierry Henry a d'ores et déjà acté le départ de Bojan Krkic. Arrivé l'an dernier, l'attaquant espagnol (30 ans) a marqué 7 buts en 25 matches toutes compétitions confondues... et figurerait dans les petits papiers de Claude Puel à l’ASSE !

Plus tôt dans la journée, le journal catalan SPORT a en effet assuré que l’ancien buteur du FC Barcelone aurait des propositions de l'ASSE et du New England Revolution pour cet hiver. Le site Poteaux Carrés a rappelé que Bojan est surveillé par les Verts depuis plus de trois ans. Serait-il prêt à revenir en Europe en cas d’offre réelle et satisfaisante ?