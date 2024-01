ASSE – Mercato : Toulouse n’a laissé aucune chance aux Verts pour Babicka

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si l’ASSE était sur les rangs (comme les Girondins de Bordeaux du reste…) pour recruter l’ailier Shavy Babicka (Aris Limassol, 23 ans), le Gabonais ne viendra pas dans le Forez. Dimanche, un accord a été trouvé pour le transfert de Babicka au Toulouse FC en Ligue 1.

Toulouse a fait une offre record pour Babicka !

Du côté des Verts, il est d’ailleurs difficile d’avoir des regrets. Surtout quand on lit le communiqué du club chypriote et qu’on apprend le montant du transfert. En effet, alors que l’offre de l’ASSE était un prêt avec option d’achat de 1 M€, le Téfécé a quasiment offert trois fois plus directement pour arracher la signature de Shavy Babicka.

Sous réserve de la réussite de sa visite médicale, Babicka va être transféré pour 2,75 M€. Ce qui représente tout simplement la plus grosse vente de l’histoire de l’Aris Limassol ! Il va sans dire que la cellule de recrutement ligérienne ne disposait pas d’autant de liquidités sur ce Mercato d’hiver…

