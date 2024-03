ASSE Mercato : toute l’Europe s’arrache un crack des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Djylian N'Guessan. Retenez bien ce nom tant il semble voué à être connu au plus haut niveau dans le futur. Le jeune attaquant de l’ASSE enfile les buts comme des perles depuis quelque temps (14 buts en 9 matches de U17N) et a forcément attiré les regards extérieurs.

N'Guessan intéresse du beau monde

D’après Peuple Vert, le joueur d’à peine 15 ans est surveillé par des clubs allemands, dont Hoffenheim mais surtout l'Eintracht Francfort, l’AS Rome et des grands clubs anglais. Dont Manchester United, qui l'ont déjà vu jouer et se sont renseignés sur le dossier.

Pour l’heure, N'Guessan reste sous contrat aspirant jusqu'en juin 2026 et aspire à grandir tranquillement, avant de pourquoi pas le voir faire ses premières entrées en professionnel sur du moyen terme.



