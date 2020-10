ASSE – Mercato : transfert, salaire... Tout les détails du deal qui a capoté entre Boudebouz et le Qatar

Comme l'a confirmé Claude Puel hier en conférence de presse, le départ de Ryad Boudebouz (30 ans) en direction du Qatar SC ne se fera pas. L'international algérien, qui s'est déplacé 48 heures dans le Golfe afin de visiter les installations du club de Doha, n'a pas donné suite à l'offre de cette équipe.

Les Verts étaient d'accords pour un transfert sec

L'Equipe livre d'ailleurs les derniers détails autour du dossier, expliquant que le Qatar SC et l'AS Saint-Etienne étaient pourtant tombés d'accord autour d'un transfert sec valorisé à 500 000€ et payable en deux traites. Pour l'ASSE, il s'agissait surtout d'économiser 4 M€ de salaires pour un joueur encore lié aux Verts jusqu'en juin 2022 et sur lequel Claude Puel ne compte pas spécialement.

Boudebouz a refusé un meilleur salaire à Doha

D'après le quotidien sportif, si la négociation entre les clubs s'était bien passée, il n'en fut pas de même entre Ryad Boudebouz et le Qatar SC, peu désireux de céder aux prétentions salariales de l'ancien joueur du Bétis Séville. Pour sa préretraite dorée, le Fennec attendait en effet de toucher en net ce qu'il perçoit aujourd'hui en brut en France (200 000€ brut par mois, primes comprises). Le club qatari aurait accepté à la condition que le joueur retranche les quatre premiers mois de cette saison... Ce qu'il a refusé malgré une dernière surrenchère de Qatar SC qui lui aurait permis de gagner plus qu'en France.